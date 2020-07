Schwimmstätten in Düsseldorf : Mehr Spaßangebote im Sportbad gewünscht

Das Unterrather Schwimmbad soll abgerissen werden. Die Bürger sollen bei der Entwicklung des Standortes mitreden dürfen. Foto: Julia Brabeck

Unterrath/Derendorf Wenn es nach dem Willen der CDU geht, soll das neue Unterrather Schwimmbad auch einen Whirlpool, eine Riesenrutsche und ein Dampfbad erhalten. Der Stadtrat hat sich darauf nicht festgelegt. will diese Zusatzausstattung aber prüfen lassen.

Das Unterrather Schwimmbad soll an der Ulmenstraße neu gebaut werden. Das ist vom Stadtrat so beschlossen worden. Allerdings wurde noch nicht die Ausstattung des Bades endgültig festgelegt. Der Stadtrat hat am 18. Juni die Verwaltung und die Bädergesellschaft beauftragt, die Planungen für ein Sportbad mit einem 25-Meter-Becken, einem Kursbecken mit Hubboden und einem Kleinkinderbecken zu übernehmen und eine Kostenberechnung zu erstellen. Optional soll dabei auch die Einrichtung eines Whirlpools, einer Großrutsche, eines Warmluftraums und eines Gymnastikraums im Obergeschoss geprüft werden.

Dass diese Zusatzausstattung, die von zahlreichen Bürgern gewünscht wurde, nicht festgeschrieben wurde, empfindet Ratsherr Dirk Sültenfuß (CDU) als unbefriedigend. Er kritisiert zudem, dass die Fortsetzung des Schwimmbetriebes am alten Standort bis zur Fertigstellung des neuen Bades nicht in der Verwaltungsvorlage geregelt sei. „Für mich ist entscheidend, dass das alte Hallenbad möglichst so lange geöffnet bleibt, bis der Neubau an der Ulmenstraße bezugsfertig ist“, sagt der Ratsherr.

Die CDU möchte auch die Nachnutzung des jetzigen Standortes an der Mettlacher Straße geregelt haben. „Bis zum Abschluss des zweiten Workshop-Verfahrens sollte das Grundstück unangetastet bleiben“, sagt Sültenfuß. Denn beim Workshop sollen die Bürger erneut die Gelegenheit erhalten, ihre Wünsche und Ideen zu äußern. „Die Unterrather Bevölkerung darf hier nicht – zum Beispiel durch einen vorherigen Verkauf – vor vollendete Tatsachen gestellt werden“, sagt der Ratsherr. So wird zurzeit von der Verwaltung geprüft, ob das Gelände des alten Schwimmbades verkauft werden kann, um damit die Finanzierung des Neubaus zu sichern. Dieser wird 22,9 Millionen Euro kosten, bzw. 24,6 Millionen Euro, wenn alle Wünsche erfüllt werden. Die Flächen für den Neubau des Hallenbades an der Ulmenstraße befinden sich in städtischem Besitz.