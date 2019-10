Rock und Jazz in Düsseldorf Unterrath : Jazz in Unterrath geht in die nächste Runde

Peter Weisheit und die Dixie Tramps spielen bei Jazz in Unterrath. Foto: P. Weisheit. Foto: Peter Weisheit

Unterrath Diesmal steht Peter Weisheit mit den Dixie Tramps auf der Bühne. Für Rockfans spielt einen Tag zuvor die Düsseldorfer Band „Hömma“. Der Erlös ist für soziale Zwecke bestimmt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Seit rund 40 Jahren steht der Name Peter Weisheit für Musik und gute Laune. Mit seinen „Dixie-Tramps“ präsentieren der bekannte Drummer und seine vier Bandkollegen am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr bei der Veranstaltungsreihe „Jazz in Unterrath“ Swing, Jazz, Evergreens, Humor und freche Sprüche – live und ursprünglich. „Mikrofone, Verstärker und Lautsprecher sind tabu. Bei uns gibt es nur unverfälschten Originalsound“, verspricht der passionierte Schlagzeuger Peter Weisheit.

Die beliebte Jazz-Reihe in Unterrath hat inzwischen Kultstatus. Seit 1980 begeistern national und international anerkannte Bands in Unterrath die Zuhörer. Zu den Highlights gehörte beispielsweise ein Auftritt der Barrelhouse Jazzband und der Chris Barber‘s Jazz & Blues Band. Der Erlös der fast immer ausverkauften Konzerte fließt in soziale Einrichtungen. Dafür ist die Musikreihe auch überhaupt ins Leben gerufen worden. Der konkrete Anlass war, dass Geld für den Bau eines behindertengerechten Schwimmbades im Haus St. Josef benötigt wurde.

Veranstalter ist inzwischen die Aktionsgemeinschaft „WIR zusammen…“, die sich aus der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) St. Maria unter dem Kreuze und St. Maria Königin entwickelt hat. Ehrenamtliche Helfer kümmern sich immer um die Organisation und servieren Essen und Trinken wie Gulaschsuppe, Frikadellen, belegte Röggelchen und Altbier.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr im Pfarrsaal an der Kürtenstraße 160. Es gibt freie Platzwahl. Der Eintritt kostet 13,50 Euro im Vorverkauf und 17 Euro an der Abendkasse. Karten gibt es per E-Mail unter jazzinunterrath@gmx.de.