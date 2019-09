Schulwegsicherheit in Düsseldorf : Mit dem Laufbus zur Grundschule

Schulwegsicherheit in Düsseldorf

Unterrath Erstklässler bilden morgens Laufgemeinschaften. Damit soll dem Verkehrschaos rund um die Schule entgegengewirkt werden.

Der „Laufbus“ ist das neueste Verkehrsmittel in Unterrath. Und dieses bewegt sich total umweltfreundlich durch die Gegend, denn das „Gefährt“ ist eine Laufgemeinschaft, die von der St.-Bruno-Schule ins Leben gerufen wurde. „Morgens herrschen vor der Schule katastrophale und chaotische Zustände, weil zu viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Das führt zudem zu gefährlichen Situationen. Wir wollen dem entgegenwirken“, sagt Schulleiterin Janette Mladenov-Flohr. Von zwei Haltepunkten aus werden deshalb jetzt Erstklässler von einem Erwachsenen morgens zur Schule begleitet. Eine Haltestelle befindet sich an der St.-Bruno-Kirche, die andere am Kreisverkehr Kehler Straße. Letztere wurde eingerichtet, da dort Eltern gut mit dem Auto halten und ihr Kind aussteigen lassen können, ohne die engen Straßen vor der Schule befahren zu müssen. „Die lange Strecke von der Bruno-Kirche aus eignet sich gut zur Verkehrserziehung, da dabei Ampeln, Kreuzungen und Einmündungen beachtet werden müssen“, sagt Bezirksbeamte Gerd Cremer. Der Polizist wird die erste Woche den Laufbus täglich begleiten und später immer wieder sporadisch nach ihm schauen.