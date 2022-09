Neugestaltung Düsseldorfer Großmarkt : BV lehnt Antrag zum Großmarkt ab

Düsseldorf Aufgrund der fehlenden Zuständigkeit folgten die Mitglieder der Bezirksvertretung 6 dem Grünen-Antrag nicht. Diese wollten eine Überarbeitung der Pläne erreichen.

Die Entwicklung des Großmarktgeländes und damit auch die Zukunft des Autohauses Slagman war Thema in der Bezirksvertretung 6 (BV). Unter anderem will die Metro auf dem Areal einen neuen Cash & Carry-Markt bauen, zudem sind dort Bürogebäude geplant. Die Grünen in der BV6 haben nun einen Antrag gestellt, mit dem unter anderem erreichten werden soll, dass an der Ulmenstraße der Bau von Hallen für das Handwerk geprüft wird. Bürogebäude sollen nur gebaut werden, wenn diese vom Gewerbe benötigt werden. Zeitnah soll auch geprüft werden, zu welchen Mehrverkehren die geplante Nutzung führt. Das Fortbestehen von Slagman soll durch eine Verlängerung des Pachtvertrags gesichert werden.