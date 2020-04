Tiere in Düsseldorf : 13 Entenküken wurden gerettet

Tiere in Düsseldorf

In dem Lichtschacht eines Kellerfensters wurden 13 Küken entdeckt, die aus eigener Kraft nicht aus dem Loch hüpfen konnten. Foto: Bettina Ritterbach

Unterrath Der Aufmerksamkeit einer Bürgerin ist zu verdanken, dass die kleinen Tiere nicht in einem Schacht verhungerten. Weitere Gefahren lauerten aber auch noch nach der Rettung auf die Tiere.

Eine glückliche Rettung von gleich 13 kleinen Entenküken gelang Bettina Ritterbach am Kleinschmitthauser Weg in Unterrath. Sie hatte beobachtet, wie eine Entenmutter mit nur einem Nachwuchs durch einen Vorgarten watschelte. Das kam Ritterbach merkwürdig vor, da Enten normalerweise um die zehn Kinder haben. Deshalb machte sich die Tierfreundin auf die Suche nach dem Rest der Familie und entdeckte 13 kleine Küken in einem Lichtschacht von einem Kellerfenster.