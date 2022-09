Sommerbrauchtum in Düsseldorf : Unterrather Schützen sind heimatverbunden wie nie

Michael Gutzeit (3.v.l.) und Jörg Stommel (2.v.l.) testen mit Karsten Kipping (r.) und Michael Baumeister (l.) den Nagelbalken. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf In Unterrath wird das letzte Schützenfest in diesem Jahr in Düsseldorf gefeiert. Viele Institutionen aus dem Stadtteil sind dabei eingebunden.

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Die Unterrather Bruderschaft ist für das diesjährige Schützenfest, das noch bis Montag, 19. September, gefeiert wird, weitere Kooperationen mit Einrichtungen des Stadtteils eingegangen und hat sich noch stärker vernetzt. Damit will man sich gegenseitig stärken und noch mehr für Unterrath bewirken können. „Unser neuer Zeltwirt zum Beispiel ist Michael Baumeister, Wirt der Vereinsgaststätte beim TuS Nord“, sagt Michael Gutzeit, 1. Chef der Bruderschaft. Man kennt sich beispielsweise vom Weihnachtsmarkt auf dem TuS-Gelände, an dem sich die Schützen im letzten Jahr mit einem Stand beteiligten.

Brötchen und Kuchen für das Fest werden von der Unterrather Bäckerei Hünemeyer geliefert, und mit der Kultmetzgerei Wendel wurde eine eigene Schützen-Flönz auf den Markt gebracht, die noch bis 25. September verkauft wird und von deren Erlös jeweils ein Euro in die Nachwuchsarbeit der Schützen fließt. Auch die Rockband Prompt, die am Samstag im Festzelt für ordentlich Stimmung sorgte, kommt aus Unterrath. „Die waren darauf heiß wie Frittenfett, einmal bei uns spielen zu dürfen“, sagt Gutzeit.

Seit einem Jahr ist die Bruderschaft zudem Mitglied in der Werbegemeinschaft Einkaufs-Trümpfe. Darüber kam der Kontakt zum Bürgerverein Ongerod zustande, der sich an der Schützenfest-Kirmes mit einem Nagelbalken beteiligt. Bereits beim Osterfeuer der Schützen wurde zusammengearbeitet. Umgekehrt helfen die Schützen beim Spielplatzfest des Vereins mit und sie waren ebenfalls mit einem Imbissstand beim beliebten Entenrennen der Einkaufs-Trümpfe vertreten.

Überhaupt engagiert sich die Bruderschaft traditionell auf vielfache Weise im Stadtteil. In der Coronazeit wurde beispielsweise ein Einkaufsservice für Menschen, die nicht ihr Haus verlassen konnten, eingerichtet, das Haus St. Josef wird seit vielen Jahren unterstützt und ein Geschenkezaun an der Grundschule Unterrather Straße unterhalten. Diesen bestücken die Schützen mit Tüten mit haltbaren Lebensmittel und Hygieneartikel für die Bedürftigen im Stadtteil. Aber der Einsatz geht auch über die Stadtteilgrenze hinaus. Immer wieder erhält die Altstadtarmenküche Geld, die Flutopfer an der Ahr wurden mit Geld- und Sachspenden bedacht und der Erlös des Osterfeuers ging an ein Ukraine-Projekt.