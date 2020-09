Angebote für Jugendliche in Düsseldorf : Ein neuer Treffpunkt für Jugendliche

Das Problem gibt es in vielen Stadtteilen, es fehlt ein öffentlicher Ort, an dem sich Jugendliche treffen können, ohne Anlieger zu stören. In Unterrath soll nun Abhilfe mit einem Platz im Park über der A44 geschaffen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Für Jugendliche fehlt häufig ein Platz, an dem sie sich ungestört treffen können. Deshalb versammeln sie sich beispielsweise auf Kinderspielplätzen, an Haltestellen oder auf öffentlichen Treppenanlagen. Das führt aber immer wieder zu Problemen mit den Anwohnern, die sich vom Lärm gestört fühlen. Der Jugendrat hat deshalb einen öffentlichen Treffpunkt für junge Menschen im Stadtteil Unterrath gefordert, bei dem keine Konflikte zu erwarten sind. Dabei wurde der Rat einstimmig von der Bezirksvertretung 6 (BV) unterstützt.

Auf dem Tunneldeckel der A44 kann solch ein Treffpunkt geschaffen werden. Das teilte die Verwaltung nun in der BV mit. Der Treffpunkt soll an einer Wegkreuzung im östlichen Abschnitt des Grünzugs nahe der Zabener Straße angelegt werden. Der Platz ist innerhalb der Grünanlage gut einsehbar, die gegenüberliegende Wohnbebauung wird aber gut abgeschirmt sein, da der Treffpunkt niedriger liegt und von hohen Bäumen und Sträuchern umgeben ist. Die Pflanzen sorgen zudem für Schatten am Treffpunkt.

Der Ort selber war vom Jugendrat vorgeschlagen worden, da dort keine Beeinträchtigungen der Anwohner erwartet werden und er zudem gut fußläufig und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sei. „Dass dieser Vorschlag nun aufgegriffen wurde, ist sehr erfreulich“, sagt Lukas Mielczarek vom Jugendrat. Er wünscht sich, dass bei der Umsetzung besonders auf Kriterien der Nachhaltigkeit, des Umwelt- und Klimaschutzes geachtet wird. Wichtig findet er, dass die Sitzgelegenheiten überdacht werden, um bei jeder Witterung genutzt werden zu können. „Toll wäre auch eine Handy-Ladestation und eine kleine Beleuchtung.“

Erfreulich findet Mielczarek, dass das Gartenamt selber Ideen entwickelt hat und die Errichtung einer Calisthenics-Anlage in Aussicht stellt. Dabei handelt es sich um eine Art Klettergerüst für Erwachsene, an dem für ein abwechlungreiches Ganzkörper-Training möglich ist. „Bevor so eine Anlage aber aufgebaut wird, sollte mit Jugendlichen geklärt werden, ob die so etwas überhaupt wünschen.“ Die gemeinsame Planung mit Jugendlichen hat die Verwaltung bereits angekündigt.

Das Gartenamt stellt aber auch Bedingungen, die für die Errichtung und Unterhaltung des Treffpunkts erfüllt werden müssen. Voraussetzung ist, dass der Platz „von dem Mitarbeiter der sogenannten ,Aufsuchenden Arbeit‘ des Jugendclubs Ammerweg regelmäßig besucht wird und im Fall eventuell auftretender Konfliktsituationen mit Anwohnern eine qualifizierte Ansprechsituation organisiert wird“. Die Kosten für den Treffpunkt werden vom Gartenamt auf 50.000 Euro geschätzt. Eine Umsetzung könnte erst im nächsten Jahr erfolgen. Dann wird auch die Bezirksvertretung darüber beraten, ob die die Gelder dafür bereit stellt.