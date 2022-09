Wohnungsbau in Düsseldorf : Neue Wohnungen am Unterrather Zeisigweg

Düsseldorf Das kleine neue Quartier mit 20 Wohneinheiten wurde nun bezogen. Die Wohnungen sind alle öffentlich gefördert und haben teilweise kleine Gärten.

Die Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) hat am Zeisigweg auf einer Brachfläche von fast 3800 Quadratmetern zwei einander gegenüberliegende Gebäude gebaut, in denen jeweils zehn Wohnungen untergebracht sind. Die Bauzeit betrug eineinhalb Jahre. Insgesamt wurden 5,8 Millionen Euro am Standort in Unterrath investiert. Entstanden sind rund 1600 Quadratmeter Wohnfläche.