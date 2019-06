Nachbarschaftströdelmarkt : Vogelsiedlung wird zum Flohmarkt

Unterrath Nachbarn bieten in ihren Vorgärten Waren an und feiern ein fröhliches Fest.

In anderen Ländern ist der private Vorgartenflohmarkt schon lange üblich, wenn die Bewohner Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, aber zu schade zum Wegwerfen sind, loswerden wollen. In Unterrath ist diese Verkaufsart inzwischen auch Tradition, denn dort findet am Sonntag, 16. Juni, bereits zum dritten Mal der so genannte Yard Sale statt. Und dieser wächst kontinuierlich an. Über 120 Bewohner der Vogelsiedlung, also des Wohngebiets zwischen Eckener Straße, Am Roten Haus, Thewissenweg und An der Golzheimer Heide, konnte Organisator Hannes Weber bereits in diesem Jahr begeistern. Sie werden von 10 bis 16 Uhr in ihren Vorgärten und Einfahrten ihre Waren anbieten. Käufer erwartet so an jeder Ecke ein Schnäppchen.“ Neben den üblichen Flohmarktwaren möchten viele Nachbarn auch Kuchen, Gegrilltes oder Erfrischungen anbieten. Wenn das Wetter mitspielt, wird das bestimmt wieder ein buntes, fröhliches Siedlungsfest“, sagt Weber.