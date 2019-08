Bezirkspolizist in Düsseldorf : Ein Polizist mit viel Bürgernähe

Unterrath/Stockum Gerd Cremer ist der neue Ansprechpartner für die Bürger in Unterrath und Stockum.

Er ist erst seit Anfang April in Unterrath und Stockum tätig, wird aber schon von den Bürgern erkannt. „Hallo Herr Cremer, ich habe mal mit dir den Schulweg geübt“ ruft der siebenjährige Julius begeistert, als er den neuen Bezirksbeamten Gerd Cremer vor der St.-Bruno-Schule entdeckt. Dieser hat sich in den letzten Wochen zunächst mit seinem Einsatzgebiet vertraut und sich langsam bei den Bürgern bekannt gemacht. So hat der Oberkommissar sich in Institutionen vorgestellt, an Sitzungen und Elternabenden teilgenommen und die Straßen immer wieder mit dem Fahrrad abgefahren. Dabei trägt der 51-Jährige stets seine Uniform, damit er für die Bürger gut erkennbar ist.