Gemeindeleben Unterrath : Gemeindehaus am Diezelweg schließt im September

Die Pauluskirche wurde bereits geschlossen. Im September soll nun das Gemeindehaus folgen. Foto: Hans-Jürgen Bauer

Unterrath Um die evangelische Gemeinde Unterrath für die Zukunft fit zu machen, sind einschneidende Veränderungen notwendig. Nach der Matthiaskirche wird nun auch der Standort Pauluskirche vollständig aufgegeben.

Von Julia Brabeck

Die Evangelische Kirchengemeinde Unterrath verlegt ihre gesamten Aktivitäten und Gottesdienste an einen Standort rund um die Petruskirche in der Straße Am Röttchen. Dafür wird auf der Wiese neben dem unter Denkmalschutz stehenden Gotteshaus zurzeit ein neuer Gemeindesaal errichtet, mit dessen Fertigstellung im Herbst gerechnet wird. Zeitgleich soll auch der Umbau des ehemaligen Pfarrhauses zu einem Gemeindehaus abgeschlossen werden. Dann wird das Gemeindehaus der Pauluskirche am Diezelweg nicht mehr benötigt und soll geschlossen werden.

Um diesen Standort, der zeitweilig von 38 Gruppen, darunter Krabbel-, Jugend- und Sportgruppen, genutzt wurde, haben viele Gemeindemitglieder gekämpft. Deshalb soll vom Gemeindehaus mit einem Gemeindefest am 21. September Abschied genommen werden. Wer sich an den Planungen beteiligen will, kann am 4. Juli um 19 Uhr in das Gemeindehaus Diezelweg kommen.

Was mit dem Gebäude nach der Schließung geschehen wird, ob es abgerissen wird oder eine neue Nutzung erhält, ist noch offen. Fest steht, dass die benachbarte Pauluskirche, die bereits geschlossen wurde, und angrenzende Areale an einen Investor veräußert werden. Geplant ist, in die Kirche zwei Decken einzubauen und in den drei Etagen insgesamt sechs Wohnungen einzurichten. Rund um die Kirche sollen sechs Einfamilienhäuser gebaut werden.