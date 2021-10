Bäderneubau in Düsseldorf : Das neue Bad wird weiter geplant

Düsseldorf Das Areal am Großmarkt wird für das neue Bad neu entwickelt. Weiterer Einzelhandel ist an dieser Stelle unerwünscht, da keine Konkurrenz zu bestehenden Geschäften entstehen soll.

(brab) Der Stadtrat hat im September 2019 beschlossen, dass der Ersatzneubau für das Unterrather Schwimmbad an die Ulmenstraße verlegt wird. Das Hallenbad soll auf dem heutigen von Rewe gemieteten Grundstück, welches sich im Eigentum der Stadt befindet, gebaut werden. Rewe will dafür auf einem angrenzenden ehemaligen Baumarkt-Grundstück einen modernen, großflächigen Markt errichten. Für das gesamte Areal „Südlich An der Piwipp“ wird aber ein neuer Bebauungsplan benötigt, dessen Vorentwurf nun in der Bezirksvertretung 6 vorgestellt wurde. Denn nach derzeitigem Planungsrecht wären dort neben dem Rewe-Supermarkt, einem bestehenden Getränkemarkt, Discounter und Zoofachmarkt weitere Ansiedlungen von Einzelhandel möglich. Dabei könnte aber eine Konkurrenz zu dem bestehenden Einzelhandel an der Kalkumer Straße entstehen, und gerade diesen Versorgungsbereich wollen die Politiker eigentlich sichern und fördern.