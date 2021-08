Große Unterrather Karnevalsgesellschaft : Füchschen-Chef Peter König neuer Sponsor der „Elf vom Dörp“

Düsseldorf Schon seit 2007 ist Peter König Ehrensenator der „Elf vom Dörp“ und besucht deren Veranstaltungen immer in ausgefallenen Kostümen. Deswegen dauerten die Vertragsverhandlungen auch nur wenige Minuten.

Um Vermutungen in der nicht-karnevalsaffinen Düsseldorfer Gesellschaft entgegenzutreten: Die „Große Karnevalsgesellschaft Elf vom Dörp“ hat nicht nur elf Mitglieder. Das bewiesen alleine die 23 Uniformierten, die auf der Ratinger Straße das Ehrengeleit für ihren Präsidenten Heinz Nunnendorf bildeten. Der Präses hat außerhalb der Session einen Coup gelandet, der fast alle „Dörp“-Mitglieder jubeln ließ. Er konnte die Hausbrauerei Füchschen als neuen Partner der Unterrather gewinnen. „Wir hatten über Jahre hinweg einen Vertrag mit einer anderen Brauerei. Als der auslief, habe ich Peter König gefragt: ‚Wir sind schon so lange befreundet, können wir nicht zusammen gehen?‘“, verrät Nunnendorf. „Ich habe schon ein paar Jahre gewartet, um bei der Elf einzusteigen“, gesteht Peter König. „Bei der Vertragsverhandlung haben Heinz und ich eine Stunde zusammen gesessen und die meiste Zeit über etwas anderes geredet.“ König hatte den Unterrather Karnevalisten in den vergangenen Jahren ideell und finanziell unter die Arme gegriffen, jetzt aber ist die Unterstützung mit der Unterzeichnung des Vertrages narrensicher.