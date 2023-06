Unterrath Fairer Kaffee – darum steht ein traditionsreiches Container-Projekt vor dem Aus

Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird der im Jahr 2000 gegründete Düsseldorfer Verein ProGua e.V. von der Kölner Kaffeerösterei „zwoo kaffeeröster“ unterstützt. Dabei geht es einmal jährlich um den Import von fair und biologisch angebautem Rohkaffee aus Guatemala nach Deutschland. ProGua kooperiert mit den guatemaltekischen Kaffee-Genossenschaften Adiba und Adenisa. Erlöse aus dieser Kooperation gehen – abgesehen von einem geringen Verarbeitungsteil – direkt an die Produzierenden. Daraus ist eine Vielzahl an gemeinnützigen Projekten in Guatemala hervorgegangen. Es wurden auch Schulen und eine Kirche auf der Finca Buenos Aires aufgebaut und die Selbständigkeit der Kaffeeanbauer durch den Erwerb eigener Grundstücke unterstützt.