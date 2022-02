Bürgermonitor : Ärger um Fahrradständer in einer Parkbucht in Unterrath

Michael Jeandrée an den Fahrradständern in der Parkbucht an der Kalkumer Straße, die inzwischen abmontiert wurden. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf An der Kalkumer Straße wurde durch die Metallbügel die einzige Parkbucht vor einer Apotheke blockiert. Bürger beschwerten sich erfolgreich.

Der Platz im öffentlichen Raum ist begrenzt und an einigen Stellen im Stadtgebiet deshalb hart umkämpft, da er von verschiedenen Nutzern eingefordert wird. Einen solchen Konflikt gab es nun an der Kalkumer Straße 113 vor der St. Georg Apotheke. Michael Jeandrée, stellvertretender Leiter der Apotheke, war überrascht, als im Oktober in der Parkbucht direkt vor dem Laden ein Metallgestänge mit dem Boden verschraubt wurde, das sich als Fahrradständer mit drei Bügeln herausstellte.

Nachdem aber bis Mitte Februar immer noch nichts passiert war, hakte Jeandrée nach, ohne eine Antwort zu erhalten. Erst nach einer Anfrage unserer Redaktion an die Stadt und nachdem sich parallel Ferry Weber, Mitglied der FDP in der Bezirksvertretung 6, der von Bürgern um Hilfe gebeten wurde, am Dienstag einschaltet, wurde der Ständer am nächsten Tag abmontiert. „Die Anlage wurde von den Radfahrern nicht gut angenommen. Nun wird der generelle Bedarf an der Kalkumer Straße ermittelt und geprüft, ob es von Seiten der Anwohner dort noch Nachfrage nach Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum gibt“, teilt ein Stadtsprecher mit. Im Moment gebe es auch keine Planung für einen alternativen Standort der Anlage in unmittelbarer Nähe. Deshalb würde der Fahrradständer voraussichtlich an einem anderen Ort im Stadtgebiet platziert.