Naturschutz in Düsseldorf : Eine Blühwiese über der Autobahn

Gartenamtsmitarbeiter Verena Faber und Semih Diril haben die ersten von insgesamt 10.000 Wiesenstauden auf dem Tunneldeckel in Unterrath gesetzt. Foto: Stadt Düsseldorf/Melanie Zanin

Düsseldorf Die Stadt hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Flächen in Blumenwiesen verwandelt und wurde dafür ausgezeichnet. Das jüngste Projekt wurde nun in Unterrath umgesetzt.