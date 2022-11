Monumente in Düsseldorf : Ein Rheinturm aus Stahl für den Garten

Monumente in Düsseldorf

Düsseldorf Michel Dumont besitzt nun eine 3,60 Meter hohe Kopie des Düsseldorfer Rheinturms. Auch die Lichtskulptur baute er nach. Schweres Gerät war für den Transport in den Garten notwendig.

Die Idee hatte Michel Dumont schon seit Jahren im Kopf. Teilweise scheiterte die Realisierung aber an der Finanzierung, teilweise an der Motivation. Aber zum 40-jährigen Bestehen des Rheinturmes stimmte alles und jetzt steht im Garten der Familie eine 3,60 Meter große Kopie des 1982 fertiggestellten 240,5 Meter hohen höchsten Gebäudes der Stadt. Auch die Lichtskulptur, die als größte digitale Uhr der Welt gilt, ist nachgebaut.

„Ich habe mir gedacht, wenn nicht zum 40. Geburtstag des Turmes, wann dann?“, erzählt Dumont. So stehen jetzt die 230 Kilogramm Stahl – fest verschraubt auf einem im Gartenboden eingelassenen Betonfundament mit einbetonierten Ankerschrauben – zwischen Büschen und Beeten. „Ich bin auf Nummer sicher gegangen und habe mir alles von einem Ingenieur durchrechnen lassen. Der Turm und das Fundament müssen ja einiges an Windlast aushalten“, sagt der „Turmbauer“.

Höhe Der Rheinturm wurde zwischen dem 20. Januar 1979 und dem 1. März 1982 (Eröffnung) erbaut. Er ist insgesamt 240,5 Meter hoch und dient als Funkturm für Fernseh- und Radioprogramme und für Telefonübertragungen. In 168 Metern Höhe befindet sich ein Restaurant.

Der Rheinturm begleitet Dumont schon sein gesamtes Berufsleben. „Ich habe Elektriker gelernt und als der Rheinturm fertig war, gab es in der Ausbildungswerkstatt immer wieder die Aufgabe, den Rheinturm aus einem Stück Metall nachzudrehen“, erinnert sich der 53-Jährige. „Die waren aber alle ohne Uhr. Da stellte man mir die Herausforderung, in dem begrenzten Innenraum die Elektronik unterzubringen. Irgendwann hatten mich die Kollegen weich gekocht.“

Also begab er sich im heimischen Keller in seine Werkstatt, nahm Maß, berechnete und versuchte. Schließlich stand ein 62 Zentimeter großes Modell aus Aluminium mit Uhr. „Davon haben wir mal fünf Stück gefertigt, um sie an die Familie zu verschenken“, sagt Dumont. „Die waren schnell weg, und wir haben zehn Stück nachgefertigt.“