Premiere in Düsseldorf Kirchenkrimi in der Petruskirche

Erwartungsvolle Stimmung in der Petruskirche in Unterrath. Viele Besucher kennen sich, die meisten waren schon öfter da, wenn das Klamödchen Theater Düsseldorf zur Premiere lädt. Vergnügt wird das Bühnenbild in Augenschein genommen. Die Kriminalkomödie „Eine ganz besondere Kollekte“ spielt im Kloster zum Heiligen Gervasius. Rohes Mauerwerk, bunte Bogenfenster und ein Kruzifix bilden die Kulisse für das heitere Stück von Kai Hinkelmann mit dem launigen Untertitel „Guns`n Nuns“. Da fragt man sich doch gleich: Was haben Pistolen mit Nonnen zu tun? Und wie hat der renommierte Schauspieler und Regisseur Jens Hajek das klösterliche Geschehen mit der Laienspielschar umgesetzt? Der anwesende Autor Hinkelmann und seine Frau sind so gespannt wie das ganze Publikum in den gut gefüllten Kirchenbänken.