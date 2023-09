Schützenfest in Düsseldorf Frauen mischen nun bei den Unterrather Schützen mit

Wer noch einmal ein Schützenfest in Düsseldorf in diesem Jahr erleben will, erhält dazu am Wochenende die letzte Gelegenheit. Denn traditionell beenden die Unterrather Schützen die Sommersaison des Düsseldorfer Brauchtums. Vier Tage lang, von Freitag, 15. September, bis Montag, 18. September, ist der Schützenplatz an der Kartäuserstraße mit Festzelt und großer Kirmes beliebter Treffpunkt für die Unterrather und ihre Besucher. Die Straßen sind bereits festlich geschmückt und die Schausteller angereist.