100 Jahre Bienenzuchtverein Wenn der Bienenstock auf Wanderschaft geht

Von den aktuell 30 Mitgliedern sind 20 als Imker aktiv. Sie haben ihre insgesamt 130 bis 140 Bienenstöcke nicht nur in Unterrath stehen, sondern gehen auch regelmäßig mit ihren Völkern auf „Wanderschaft“. Das passiert immer dann, wenn die Imker sortenreinen Honig herstellen möchten. Naturbelassen, also ohne zusätzlichen Zucker und nicht aus den Ernten verschiedener honigproduzierender Länder gemischt, wie es häufig bei Supermarkthonigen der Fall ist, sind die Unterrather Honige ohnehin. „Auf Wanderschaft zu gehen, heißt, dass wir die Bienenvölker beispielsweise in einem Rapsfeld aufstellen, wenn wir Rapshonig ernten wollen“, erläutert Dolle. „Weil es dort ein großes Nahrungsangebot für die Bienen gibt, brauchen sie auch nicht weit zu fliegen, um Pollen und Nektar zu sammeln. Honigbienen entfernen sich maximal 800 Meter vom Stock, reduzieren diese Distanz aber auch, bei guter Pollen- und Nektarversorgung in der Nähe.“ Dolle selbst ist seit 1991 Imker, seit zwölf Jahren im Vereinsvorstand und pflegt aktuell acht Bienenvölker, zu denen jeweils 40.000 bis 50.000 Bienen gehören. Sechs seiner Bienenstöcke stehen in seiner Parzelle der Kleingartenanlage auf dem Damm, zwei weitere im Aaper Wald. In durchschnittlichen Erntejahren kommen pro Bienenstock 25 Kilo Honig zusammen. Jedes als Imker aktive Vereinsmitglied hat vom Deutschen Imkerbund eine Kontroll-Nummer erhalten, die auf den Honiggläsern, sofern sie in den Verkauf geraten, vermerkt sein muss. Dolle verkauft seinen Honig in 500-Gramm-Gläsern zu sieben bis acht Euro pro Glas „Reich wird man damit nicht. Das deckt gerade so die Kosten, die man für Strom, Futter, Medikamente, neue Stöcke und eventuell neue Bienen aufwenden muss“, erläutert Dolle. Von der Arbeit, die auch im Herbst und Winter nicht aufhört, weil in dieser Zeit die Bienen mit ungefähr zwölf Kilogramm Zucker durchgefüttert werden müssen, will Dolle gar nicht reden. „Es ist ein Hobby, wie viele andere auch“, meint er Vorsitzende, der als Gärtner seinen Lebensunterhalt verdient. Mir macht es Spaß.“