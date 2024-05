Freizeitangebote in Düsseldorf Wann kommt in Unterrath ein Platz für Jugendliche?

Das Problem gibt es in vielen Stadtteilen: Es fehlt ein öffentlicher Ort, an dem sich Jugendliche treffen können, ohne Anlieger zu stören. In Unterrath sollte bereits seit Jahren Abhilfe geschaffen werden. So hatte schon Mitte 2019 der Jugendrat auf Anregung von Jugendlichen der Jugendfreizeiteinrichtung Ammerweg die Bezirksvertretung um die Einrichtung eines Platzes für Jugendliche auf dem Unterrather Autobahndeckel (A44) gebeten.