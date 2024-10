Historische Gebäude in Düsseldorf Die Geschichte des verschwundenen Klosters

Der Journalist Hans-Dieter Budde hat sich intensiv mit der Geschichte der Kartäusermönche in Unterrath beschäftigt und sich dafür akribisch durch alte Schriften und Archive gearbeitet und viele Gespräche geführt. Seine Erkenntnisse stellt er nun bei einer Versammlung des Unterrather Bürgervereins am Donnerstag, 10. Oktober, ab 19.40 Uhr im DRK Zentrum plus an der Eckenerstraße 1 vor. Gezeigt werden dann auch Fotos, Zeichnungen und Karten rund um das Mönch-Kloster, das im heutigen Stadtteildreieck Lichtenbroich, Lohausen und Unterrath stand.