Planungsverzögerung in Düsseldorf Neues Unterrather Schwimmbad wird noch viel später fertig

Der Geschäftsführer der Bädergesellschaft Düsseldorf, Christoph Schlupkothen, hat in der Bezirksvertretung 6 den weiteren Zeitplan für das neue Unterrather Schwimmbad vorgestellt. „Und den nehme ich resigniert zur Kenntnis, denn ich habe nicht gedacht, dass das noch so lange dauert“, sagt Bezirksbürgermeisterin Birgit Schentek (CDU). Denn nun steht fest, vor Ende 2028 wird das Hallenbad, das an der Ulmenstraße gebaut wird, nicht fertig sein.