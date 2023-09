Jubiläum in Düsseldorf Unterrather Kirche wird 150 Jahre alt

Am kommenden Wochenende widmet sich die Pfarrei jedoch ganz der Entwicklung von St. Maria unter dem Kreuze. Am Samstag, 23. September, beginnt die Jubiläumsfeier um 15 Uhr mit einer Kirchenführung für Kinder. Um 16 Uhr folgt dann eine Tour für die Erwachsenen. Beim Symphoniekonzert werden ab 19.30 Uhr unterschiedliche Werke vom Stockumer Kammerorchester gespielt, unter anderem die Prager Symphonie von W. A. Mozart. Der Sonntag wird um 9.30 Uhr mit einer Festmesse in der Kirche eingeläutet. Die Stücke „Spatzenmesse“ Missa in C sowie „Laudate Dominum“ von W. A. Mozart und ein Orgelkonzert von G. F. Händel werden dargeboten. Darauf folgt um 11 Uhr ein Festempfang für die ganze Gemeinde. Dieser findet im Pfarrheim hinter der Kirche, an der Kürtenstraße 160, statt. Der Eintritt ist kostenlos