Bienenzuchtverein in Düsseldorf-Unterrath Wenn der Bienenstock auf Wanderschaft geht

Info

Kurse Nach Auskunft des Bienensachverständigen Ingo Dolle hat das große Bienensterben, das durch die in den 1970er Jahren aus Asien eingeschleppten Varroamilben ausgelöst wurde, in erster Linie Auswirkungen auf Wildbienen. Imker könnten den Milbenbefall in ihren Stöcken meist in den Griff bekommen. Der Verein bietet auch Kurse an. Interessierte melden sich unter: ingo.dolle@web.de