Unterrather Funken : Venetia suchte ihren Prinzen selbst

Prinz Samuel und Venetia Sina sind das Unterrather Kinderprinzenpaar.

(cwe) Jede Venetia braucht im Karneval ihren Prinzen, doch der ist manchmal gar nicht so einfach aufzutreiben. Das merkte auch Sina. Die Zehnjährige ist eine echte Vollblutkarnevalistin. Sie liebt es, mit den Funkies der Unterrather Funken Blau-Gelb zu trainieren und noch mehr, in der Session auf der Bühne zu stehen und zu tanzen. Solange die Schülerin denken kann, wollte sie einmal die Venetia in ihrem Verein sein. In dieser Session ging ihr Wunsch in Erfüllung. Doch es fehlte der Prinz an ihrer Seite. „Wir haben nie Schwierigkeiten, für das Kinderprinzenpaar eine Venetia zu finden, aber mit dem Prinzen ist es nicht immer ganz so einfach“, berichtet Michael Böhnke, der Pressesprecher des Vereins, mit einem Lachen.