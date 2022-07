Kommen und gehen in Düsseldorf : Portugiesische Spezialitäten im neuen Café

Düsseldorf André und Marta Piller haben zahlreiche süße Köstlichkeiten im Programm. Aber auch herzhafte Speisen gibt es in dem neuen Café in Düsseldorf-Unterrath.

Die Unterrather hatten Glück. Nachdem Meggie’s Feinkost Café an der Unterrather Straße, in dem es köstliche Kuchen gab, nach einigen Monaten schloss, hat sich schnell ein Nachfolger gefunden. André und Marta Piller haben das kleine Café übernommen, in Café Casa Nata unbenannt und im April neu eröffnet.

Die beiden betreiben seit gut eineinhalb Jahren bereits das Café Grüngold auf der Birkenstraße und hatten eigentlich gar nicht geplant, ein weiteres Café zu eröffnen. Dass es jetzt anders kam, ist der Schwester von Marta zu verdanken, die in Unterrath lebt und über das geschlossene Café traurig war. Denn eine vergleichbare andere Einrichtung gibt es nicht in der Umgebung.

„Weil die Voraussetzungen so gut waren, haben wir uns spontan entschlossen, das Café zu übernehmen“, sagt André. So musste an der hellen und verspielten Einrichtung kaum etwas geändert werden. Beim Angebot haben die Pillers allerdings neue Schwerpunkte gesetzt. So zählen zu den Spezialitäten, wie das schon im Grüngold der Fall ist, nun frische portugiesische Backwaren und weitere Produkte aus Portugal, wie Limonaden und der portugiesische Kaffee Galão – schließlich stammt Marta aus Portugal.