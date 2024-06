Trödelmarkt in Düsseldorf-Unterrath Wo Nachbarschaft wichtiger ist als Verkaufen

Einige Trödelfans waren schon vor Beginn der Veranstaltung gekommen, um vor allen anderen in den Kisten zu stöbern und die besten Schnäppchen zu erwischen, erzählte Hannes Weber, der den Yard Sale vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat. „Ich hatte vorher schon einige Male am Trödelmarkt am Messeparkplatz teilgenommen, aber keine Lust mehr, so früh aufzustehen. Da dachte ich, es sei cool, einen Trödel in der Garage zu machen. Über das Netzwerk nebenan.de habe ich viele Menschen gefunden, die mitmachen wollten. Jetzt veranstalten wir den Yard Sale schon zum 6. Mal“, so der Initiator.