Unterrath/Derendorf : Eine wilde Jungs-Klasse trifft sich nach 65 Jahren wieder

Unterrath/Derendorf In unregelmäßigen Abständen organisiert der frühere Klassensprecher Werner Wehnes die Treffen. 1955 haben die Senioren ihren Abschluss gemacht.

Da staunte so mancher nicht schlecht, was aus seinem Banknachbarn geworden ist. Auch wenn es nicht das erste Treffen des Abschlussjahrgangs 1955 war. Vor 65 Jahren waren die Klassen an den städtischen Volks- und Realschulen doppelt so groß wie heute. Die ehemalige Derendorfer Realschulschule Franklinstraße feierte mit 53 Schülern deren erfolgreichen Abschluss. Man spielte Mozart, sagte Gedichte auf, und der Direktor hielt eine feierliche Ansprache. Der Jahrgang 1955, natürlich nur Jungen, ging auseinander in alle Welt, traf sich dann aber immer wieder in Düsseldorf. Am Karnevalssamstag kam man zum 21. Mal zusammen – in einem Rstaurant in Unterrath. Warum gerade an Karneval? Der ehemalige Klassensprecher Werner Wehnes zuckte mit den Schultern: „Ich wohne zwar in Köln, aber irgendwie ist mir bei der Planung die Besonderheit des Termins durchgegangen.“ Wehnes ist es zu verdanken, dass die inzwischen betagten Herren immer wieder gern zusammenkommen.