Feiern in Düsseldorf : Baustellen-Grillparty für die Nachbarn

Unterrath Seit anderthalb Jahren wird auf der Unterrather Straße Auf der Reide gearbeitet. Statt auf die Bauarbeiter zu schimpfen, kümmern sich die Anwohner fürsorglich um sie. Dafür gab es jetzt ein Dankeschön.

Wenn die Bauarbeiter für Straßen- oder Kanalarbeiten anrücken, vertiefen sich bei den Anwohnern meist die Sorgenfalten im Gesicht. Andauernde Staub- und Lärmbelastung vor der eigenen Haustür findet schließlich niemand schön. Ganz zu schweigen von den erheblichen Verkehrsbehinderungen, die dazu kommen. Auch wenn die meisten sicherlich verstehen können, dass manche Bauarbeiten unabdingbar sind – wie die an den aus den 1930er Jahren stammenden und stark sanierungsbedürftigen Regen- und Schmutzwasserkanälen in der Unterrather Straße Auf der Reide. Der Geduldsfaden reißt spätestens dann, wenn sich die Bauarbeiten ohne Erklärung immer in die Länge ziehen und die Durchfahrt der Straße weiter über Monate behindern. Normalerweise sind die Bauarbeiter dann die Ersten, die den Unmut der Anwohner zu spüren bekommen – obwohl diese schließlich nur ihren Job machen. Ganz anders hat sich jedoch die Geschichte Auf der Reide entwickelt.

Die Anwohner zeigten sich derart kooperativ und freundlich zu den Bauarbeitern, dass die zuständige Baufirma Seidler jetzt spontan zu einem kleinen Grillfest lud. „Das ist im Grunde ein kleines Danke­schön. Die Anlieger hier werden ja wirklich enorm in Mitleidenschaft gezogen. Dass unsere Mitarbeiter darüber hinaus noch so viel Unterstützung erfahren, setzt dem eine Krone auf“, sagt Bauleiter Reinhold Mustac. Jeden Morgen erhielten seine Mitarbeiter Kaffee und kleine Leckereien von den Anwohnern, manchmal sogar ein richtiges Mittagessen. Auch mit Wasser wurden sie im heißen Juli umfänglich versorgt. Manchmal muss auch im Vorgarten gewühlt werden, da zusätzlich viele Hausanschlüsse erneuert werden. „So etwas funktioniert nur mit der Kooperation der Anwohner“, ergänzt Mustac.

Auch Verbesserungsvorschläge würden kaum erhört. So würde von der Stein sich ein wenig Entgegenkommen und Hilfsbereitschaft von der Awista wünschen, was die Lage und Abholungszeiträume der Sammel-Müllcontainer am Anfang der Straße betrefft. Seit die Müllabfuhr wegen der Baustelle nicht mehr in die Straße kommt, müssen alle Anwohner ihren Müll entsorgen. „Hier wohnt ein älterer Herr, schon weit über 80. Der muss jedes Mal lange Strecken über die offene Straße laufen, um seinen Müll wegzubringen. Dazu sind die Container ständig überfüllt.“