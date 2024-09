Karneval in Düsseldorf Jens und Corinna Barkemeyer werden neues Prinzenpaar in Unterrath

Aktuell wird der Auftrittsplan erarbeitet. Der beginnt am 16. November, wenn beim Hoppeditz-Erwachen in Unterbach auch die Prinzenkürung in der Sporthalle der Wichernschule gefeiert wird. 100 bis 110 Termine werden es wohl werden. Darunter auch drei Karnevalsumzüge – allerdings nicht in Düsseldorf. Am Rosenmontag wird man die Unterbacher auf den Hildener Straßen mit ihren „I-Ahh“-Rufen erleben.