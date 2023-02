Ausbau von Haltestellen in Düsseldorf Aufwendiger Umbau von Bushaltestellen

Alle vier Haltepunkte werden mit dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen (Dyfa) und taktilen Gehwegplatten ausgestattet. Bis auf die Haltestelle an der Parsevalstraße in Fahrtrichtung Süden erhalten alle Stationen ein Wartehäuschen. Lukas Mielczarek (Grüne) regte in der Bezirksvertretung 6 an, dass die Verwaltung noch einmal prüfen soll, ob nicht alle Haltestellen mit einem Wartehäuschen ausgestattet werden können. Ratsherr Peter Rasp (SPD) gab zu bedenken, ob nicht besser erst die Haltestellen der Straßenbahnen in Unterrath überholt werden sollten. Dort müssen die Fußgänger teilweise über die Fahrbahn laufen, um in die Wagen einsteigen zu können.