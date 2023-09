Nachruf Trauer um Jürgen Buschhüter

Viele Jahrzehnte lang hat sich Jürgen Buschhüter vor allem im kommunalen und sozialen Bereich engagiert. 1975 trat der gebürtige Medebacher in die CDU Düsseldorf ein und wurde 1999 in den Rat der Stadt Düsseldorf gewählt. Die Mitglieder der Bezirksvertretung 6 (Lichtenbroich, Rath, Unterrath und Mörsenbroich) wählten ihn 2004 zum Bezirksvorsteher. In dem Gremium sorgte er besonders für eine konstruktive Arbeitsatmosphäre.