„Funkenbrummer“ in Düsseldorf Rheinbahn-Bus wirbt für Unterrather Funken Blau-Gelb

Die Designerin für das Projekt fand Pink in der Verwandtschaft. Seine Schwägerin Isabella Pink übernahm die Gestaltung des Bus-Projektes. „Ich habe mich im Internet schlau gemacht, was bei Bussen alles möglich ist, und habe mich dann für einen an Fahnen angelehntes Design mit dem Funken-Logo entschieden“, so „Bella“. „Das passt, weil wir ja auch die Fahnenschwenker bei uns im Verein haben.“