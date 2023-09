Straßenumbenennung in Düsseldorf Politik wünscht sich eine Bernd-und-Hilla-Becher-Straße

Elf Straßen in Düsseldorf, deren Benennungen aus den Bereichen Kolonialismus, Militarismus, Nationalsozialismus und Antisemitismus kommen, sollen neue Namen erhalten. In Stockum fällt die Heinz-Ingenstau-Straße an der Messe in diese Kategorie, die deshalb bald umbenannt wird. An der neuen Namensfindung wurde die Öffentlichkeit beteiligt, nun wurden die Namensvorschläge in der Bezirksvertretung 5 vorgestellt. Das Gremium kann allerdings nur eine Empfehlung aussprechen. Endgültig entscheiden wird der Stadtrat am 9. November.