Verkehr in Düsseldorf : Parkscheibe in Unterrath muss jetzt bis Mitternacht ausliegen

So sah es letzten Sommer aus: Am Abend gegen 21.40 Uhr sind alle Plätze im Unterrather Viertel vollgestellt. Foto: Peter Lüpertz

Unterrath In dem Wohngebiet rund um das Mercedes-Werk gab es lange Probleme mit Fremdparkern. Jetzt hat die Stadt die Parkscheinben-Regelung ausgedehnt.

Drei Jahre lang hat Hans Hemmerden gekämpft. Für sich, für seine Nachbarn, vor allem für mehr Ruhe im Viertel. Und so wie es aussieht, haben die vielen Briefe, die Mails, die Ortstermine mit der Politik doch noch zu einem guten Ende geführt. Zumindest vorerst. Vor ein paar Tagen hat das Ordnungsamt neue Schilder angebracht. Ab sofort müssen Besucher bis Mitternacht eine Parkscheibe auslegen statt wie bisher nur bis 20 Uhr. Hans Hemmerden und seine Nachbarn waren verzweifelt. Der Rudolf-Lupp-Platz war betroffen, Esperantostraße, Hugo-Viehoff-Straße und Bloemstraße, Am Kittelbach und An der Piwipp, außerdem die Heinrich-Ehrhardt- und die Ulmenstraße, die Brackweder Straße und der Barntruper Weg – ein ganzes Viertel, das vor allem am Abend von Auswärtigen zugestellt wurde. Feuerwehrzufahrten und Einfahrten sollen blockiert worden sein, Gehwege und Garagen. Der Wunsch der Unterrather: Die Parkscheibenregelung, die von 7 bis 20 Uhr galt, bis Mitternacht auszudehnen. „Das bedeutet, dass die Nachtschicht, die etwa ab 20.30 Uhr kommt, auch nicht mehr einfach so hier parken“, sagte Hemmerden damals.

Die Stellplätze in den Wohngebieten liegen für viele Mitarbeiter offenbar immer noch näher, als die auf dem Werksparkplatz. „Ein bisschen besser ist es geworden“, glaubt Hans Hemmerden, der aber beobachtet hat, dass die Fremdparker neue Flächen suchen, „zum Beispiel am Lemgoer Weg“. Dort würden nachts nun die Gehwege zugestellt, „das stört aber eigentlich keinen, weil der Bürgersteig nachts nicht wirklich genutzt wird“, erzählt Hemmerden. Einzig am Hoferhofweg habe es keine Änderung gegeben bei der Zwei-Stunden-Regel, „dort gilt immer noch Parkscheibenpflicht von 10 bis 17 Uhr“, sagt der Unterrather. „Die Anwohner würden sich auch eine Ausdehnung wünschen.“ Unterstützung gab es von der Bezirksvertretung 6, die einen interfraktionellen im vergangenen Sommer stellte, „um in den Wohngebieten rund um den Werkszugang in einem Umkreis, der mindestens der fußläufigen Entfernung zum letzten Werksparkplatz am Vogelsanger Weg entspricht, die Parkscheibenregelung täglich bis 24 Uhr auszuweiten“.