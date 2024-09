Experiment in Düsseldorf Gelungene Premiere für Schützenfest mit Rittern

So also kämpfte beispielsweise Burggraf Heinrich von Drachenfels hoch zu Ross mit Lanze und Schwert auf dem wohl ersten Ritterturnier, dass der Düsseldorfer Stadtteil Unterrath je gesehen hat. Ob es nicht in grauer Vorzeit schon mal zu freundschaftlichem Wettstreit von Recken und Kämpen an gleicher Stelle kam, ist gut möglich, gehörte das heutige Düsseldorfer Unterrath vom Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert hinein zur Honschaft Rath des Amtes Angermund im Herzogtum Berg.