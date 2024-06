Quartiersentwicklung in Düsseldorf Unterrath soll ein lebendiges Zentrum erhalten

Die Anregungen der Bürger und der Politik zum Standort des alten Unterrather Hallenbades an der Mettlacher Straße, an der wichtigen Kreuzung der Unterrather mit der Kalkumer Straße, sind vielfältig. Ihnen gemeinsam ist aber der Wunsch nach einer Belebung des Zentrums und nach einem Mehrwert – und zwar für alle Generationen. So werden beispielsweise seniorengerechtes Wohnen ebenso wie Wohnungen für Azubis vorgeschlagen. Aber auch ein Platz für Begegnungen und für einen Wochenmarkt, Räume für Ärzte, ein Bürgersaal, der angemietet werden kann, Einkaufsmöglichkeiten, der Erhalt der Grünanlagen und eine gute Zugänglichkeit (Barrierefreiheit) gehören zu den bei dem Workshop häufig genannten Wünschen.