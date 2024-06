Ideen für Zentrum in Düsseldorf Bürger können das Unterrather Zentrum mitplanen

Das Stadtteilzentrum Unterrath soll durch die Neuentwicklung städtischer Flächen, auf denen sich heute das Hallenbad Unterrath und die Stadtteilbücherei befindet, aufgewertet werden. Damit wird dem Wunsch vieler Bürger und der Bezirkspolitik entsprochen. Die Stadt lädt nun am Mittwoch, 26. Juni, von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr die Bürger dazu ein, sich bei einem Workshop aktiv an dem Planungsprozess zu beteiligen. Einlass ist um 17 Uhr in die Räume von St. Maria unter dem Kreuze, Kürtenstraße 160. „In der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich mittels vielfältiger Methoden zu verschiedenen Themen einzubringen“, teilt die Verwaltung mit. Sie bittet um vorherige Anmeldung zum Workshop per E-Mail an workshop-unterrath@duesseldorf.de.