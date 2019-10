Müll in Düsseldorf : Ärger um Mülltonnen in Unterrath

Unterrath Wegen Kanalbauarbeiten können die Müllwagen nicht mehr durch die Straße „Auf der Reide“.

Beschaulich ist es an der Straße „Auf der Reide“ in Unterrath, die parallel zu den Bahngleisen verläuft. Ein beschauliches Wohngebiet, rechts und links der schmalen Straße stehen viele Reihen- und Einfamilienhäuser. Doch das Idyll wird gestört. Grund dafür sind bis zu 20 große Mülltonnen, die 1100 Liter fassen, die vor einigen Häusern aufgestellt sind.

Diese Müllsammelstellen hat die Awista dort installiert, weil auf der Straße “Auf der Reide“ seit März 2018 an den Kanälen gearbeitet wird und die Müllfahrzeuge die Straße seitdem nicht mehr passieren können. Das ärgert die Unterra­ther: „Die Mülltonnen quellen oft über, sind eine Woche vor Abholung schon voll“, sagt Anwohner Jan Osterloh. Das ist nicht das einzige, was die Menschen im Viertel verärgert. Weil die Müllsammelstellen jeweils am Anfang und am Ende der Straße platziert sind, müssen die Bewohner, die in der Mitte der Straße ihr Haus haben, mehrere Hundert Meter weit laufen, um ihren Müll zu entsorgen. „Das ist gerade für alte Leute eine Zumutung“, sagt Anwohner Chris Jennings.