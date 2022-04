Sport in Düsseldorf : Die Rollhockey-Damen sind wieder stark

Die Rollhockey Damenmanschaft des TuS Nord trainieren in der Halle an der Eckenerstraße in Unterrath. Jetzt gibt es wieder ausreichend Spielerinnen, um an Turnieren teilzunehmen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Aus ganz verschiedenen Gründen hatten zahlreiche Spielerinnen die Mannschaft des TuS Nord verlassen. Jetzt erlebt diese einen Zulauf.

Die Stimmung war im Keller. Besonders, weil im Sommer 2020 noch 16 Spielerinnen im Nord-Kader standen. Die gingen voller Elan in die Saisonvorbereitung bis das Corona-Virus das gesamte Sportleben in Deutschland und auch das der Sportlerinnen in Unterrath auf Eis legte. Während des Lockdowns organisierte die Mannschaft digitales Online-Training und als die Corona-Regeln es zuließen, wurde zunächst kontaktfreies, dann „normales“ Training absolviert.

Verlegung Eigentlich war das erste Play-off-Spiel der TuS-Nord-Damen gegen den RSC Cronenberg für den 2. April angesetzt. Aufgrund einer Corona-Infektion wurde das Halbfinale auf den 8. April, 20 Uhr, in der Rollsporthalle an der Eckenerstrasse verlegt. Das Rückspiel wird am nächsten Tag um 20 Uhr in der Alfred-Henckels-Halle in Wuppertal angepfiffen werden.

Doch im Lockdown durchlief das Paczia-Team die erste Metamorphose. Die bis dahin ungewohnten Belastungen durch Homeschooling, studienbedingte Auslandssemester, Schwangerschaften und Wechsel zu Vereinen im Ausland ließen den Kader ausbluten. So nutzte beispielsweise Maja Tolk die bundesdeutsche Spielpause, um beim HC Vilanova in Spanien anzuheuern. Tabea Brinkmann startete eine Ausbildung bei der Bundespolizei, bei der man im ersten Ausbildungsjahr kaserniert ist. Leonie Knittel studiert in Finnland Augenoptik und Franziska Dloughy ging für ein Medizin-Studium nach Lettland. Merle Phla und Lena Meyer mussten aufgrund der hohen Lernbelastung während der Zeit des Homeschoolings ihr zeitliches Engagement für den Verein reduzieren. Beide sind weiterhin für den TuS Nord aktiv, beschränken ihren Einsatz aber auf die (weniger zeitintensiven) Spiele der U20. Mit Einsätzen von Jenny Delgado und Lisa Paczia rechnete niemand, hatten sie doch Nachwuchs bekommen.

Irgendwie kam eins zum andern und die Bundesligasaison 2021/22 stand auf tönernen Füßen. „Wir haben uns dennoch entschieden trotz aller Unwägbarkeiten weiterzumachen“, so Paczia. Und dann setzte eine erneute Metamorphose ein. Aus ursprünglich drei wurden plötzlich sieben Spielerinnen. Jenny Delgado kam früher als erwartet zurück, etwas erfahrenere Spielerinnen, die bereits zu den Zeiten, als reihenweise deutsche Meisterschaften und Pokalsiege an der Eckener Straße in Unterrath gefeiert wurden, aktiv waren, fanden wieder Spaß am Leistungssport und Amelie Knebel wurde 15, erreichte also das Alter, in dem man Bundesliga spielen darf. Das Ergebnis der Metamorphose zwei war, dass der TuS Nord zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde auf Tabellenplatz drei steht und erstmals seit vier Jahren wieder in die Playoffs einzieht. „Damit haben nicht allzu viele gerechnet“, meint die Trainerin und lächelt.