Schützen in Düsseldorf Die Unterrather Schützen nehmen nun Frauen auf

Die Unterrather feiern in diesem Jahr vom 15. bis zum 18. September ihr großes Schützenfest und beenden damit traditionell die Schützensaison in Düsseldorf. Vorher begeht das Marine-Tambour-Korps aber noch sein 75-jähriges Bestehen. Dieses wird am Samstag, 24. Juni, um 9.30 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in St. Bruno an der Kalkumer Straße gefeiert. Danach ziehen die Musiker mit klingenden Spiel zum TuS Nord-Treff an der Eckenerstraße, wo ab 11 Uhr zum musikalischen Frühschoppen geladen wird.