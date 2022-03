Postdienste in Düsseldorf : Die Postfiliale in Unterrath schließt

Düsseldorf Post- und Paketdienstleistungen können künftig weiterhin in der Nähe erledigt werden. Eine Postbank ist dann aber nicht mehr schnell erreichbar.

Früher als ursprünglich angekündigt wird die Post an der Kalkumer Straße 70 geschlossen. Das Unternehmen teilte nun mit, dass die Filiale letztmalig am Mittwoch, 30. März, öffnen wird. Als Ersatz hat die Deutsche Post aber am 8. März bereits eine neue Filiale in Unterrath im Geschäft „Post & Tabak Candan“ an der Kalkumer Straße 106 eröffnet. In dieser können Kunden die üblichen Post- und Paketdienstleistungen in Anspruch nehmen, zum Beispiel Briefmarken und Packsets kaufen und Pakete aufgeben.