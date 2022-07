Stadtgestaltung in Düsseldorf : Der Eingang zu Unterrath bleibt weiterhin unattraktiv

Düsseldorf Seit vielen Jahren kämpfen Bezirkspolitiker vergeblich für eine ansprechende Bebauung an der Kreuzung An der Piwipp/Kalkumer Straße.

Bei der Entwicklung und der Gestaltung der Stadtteile haben Lokalpolitiker häufig konkrete Vorstellung, was den Bezirken guttun würde, welche Einrichtungen beispielsweise zu einer Belebung von Straßen beitragen könnten und welche Architektur ein Viertel aufwerten würde. Doch für neue Projekte oder Umgestaltungen können die Politiker zwar die Weichen, etwa in Form von Bebauungsplänen, stellen, aber Eigentümer können in der Regel nicht gezwungen werden, dann auch zu handeln. So liegt beispielsweise das ehemalige Tankstellengelände an der Kalkumer Straße seit Jahren brach und auch am Eingangsbereich zum Stadtteil Unterrath an der Ecke An der Piwipp und Kalkumer Straße werden seit Jahren die gewünschten Änderungen nicht umgesetzt.