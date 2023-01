Aufwertung von Quartieren in Düsseldorf Bereich unter der Autobahnbrücke soll aufgewertet werden

An der Borbecker Straße entsteht eine neue Realschule mit einer Sporthalle. Die Grundsteinlegung erfolgte bereits im September. Insgesamt werden 50 Millionen Euro am Standort investiert. Die Aufnahme des Schulbetriebs ist zum Schuljahr 2024/25 geplant. Die Bezirksvertretung 6 möchte aber erreichen, dass auch das Umfeld der Schule in den Blick genommen wird. Sie ist deshalb einstimmig einem Antrag der Grünen gefolgt, mit dem die Verwaltung gebeten wird, zu prüfen, wie der Bereich unter der Brücke der A52, über dem der Zugang zum Schulgelände erfolgt, neugestaltet werden kann. Dabei soll der Fokus auf einer Erhöhung des Sicherheitsgefühls, auf mehr Sauberkeit und auf einer höheren Attraktivität liegen. Denn bislang ist der Bereich wenig einladend.