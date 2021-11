Adventszeit in den Stadtteilen : Unterrather Weihnachtsmarkt findet statt

Düsseldorf Die Corona-Sicherheitsvorkehrungen wurden erhöht. Rund 30 Teilnehmer aus Unterrath bieten ihre viefältigen Waren am letzten Novemberwochenende an.

Der Unterrather Weihnachtsmarkt wird am Wochenende 27. und 28. November stattfinden. „Wir wollen bei der Veranstaltung aber das Corona-Risiko minimieren und deshalb haben nur Besucher nach der 2G-Regel Zutritt“ sagt Karsten Körner, Vorsitzender der Einkaufs-Trümpfe Unterrath. Die Werbegemeinschaft veranstaltet gemeinsam mit dem Runden Tisch Unterrath den Markt auf dem Gelände des TuS Nord an der Eckenerstraße. „Die Verzehrstände befinden sich alle im Freien, in der Halle gilt Maskenpflicht und wir haben viel Platz geschaffen, damit die Abstände eingehalten werden können“, ergänzt Körner.

Ein großer Weihnachtsbaum, der in der Mitte des Platzes aufgestellt und festlich geschmückt wurde, soll für eine festliche Stimmung sorgen. „Wir haben aber noch drei weitere Bäume in Unterrath verteilt“, sagt Körner Der Markt öffnet am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Parkplätze stehen an der Sportanlage am Ammerweg zur Verfügung. Auf das traditionelle Feuerwerk und das Rahmenprogramm mit Live-Musik wird in diesem Jahr verzichtet.