Verkehrspolitik in Düsseldorf : Weiter Kampf um Tempo 30 Am Röttchen

Für die Straße Am Röttchen wird Tempo 30 gefordert. Die Verwaltung will aber erst einmal das Parken vom Bürgersteig auf die Straße verlagern. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Geschwindigkeitsreduzierung wurde mehrfach von der Verwaltung abgelehnt. Jetzt wird dazu ein neuer Antrag an die Verwaltung gestellt.

Nachdem die Bezirksvertretung 6 vergeblich über Jahre eine Geschwindigkeitsreduzierung für die Straße Am Röttchen angeregt hatte, war dieser Wunsch auch Thema im jüngsten Anregungs- und Beschwerdeausschuss (ABA). Dort war im Mai eigentlich beschlossen worden, dass jetzt erst einmal neue Parkregelungen beobachtet werden und dazu neue Geschwindigkeitsmessungen angesetzt werden sollen. Geplant ist, dass in der kurvigen Straße die Autos beim Parken den Bürgersteig nicht mehr mitbenutzen, sondern nur noch auf der Straße parken dürfen. Durch diese Verengung der Fahrspuren soll der Verkehr automatisch verlangsamt und mehr Platz für Fußgänger geschaffen werden.

Die Ratsfraktion SPD/Volt will aber nicht warten und hat nun einen Antrag an den Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) gerichtet, der am morgigen Freitag tagt. Der OVA soll damit aufgefordert werden, Tempo 30 für die Straße Am Röttchen zu beschließen. Die Fraktion will damit die mehr als 200 Bürger unterstützen, die eine Petition unterschrieben haben, mit der die Geschwindigkeitsreduzierung gefordert wird.