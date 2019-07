Diskussion um Unterrather Tor : Der Eingang zu Unterrath soll schöner werden

Unterrath Schon seit Jahren kämpfen die Bezirkspolitiker für eine ansprechende Bebauung an der Kreuzung An der Piwipp/Kalkumer Straße.

Bei der Standortprüfung für das neue Unterrather Schwimmbad ist auch der Eckbereich an der Kreuzung Kalkumer Straße/An der Piwipp/Thewissenweg in den Fokus der Stadtplaner geraten. Das Areal grenzt an einen der beiden möglichen Standorte des Schwimmbades am Rande des Großmarktgeländes, sodass die Idee entstand, für das gesamte Gebiet einen Bebauungsplan zu erstellen. Damit sollten neue Möglichkeiten für die Gestaltung der Ecke eröffnet werden, die den Eingangsbereich zum Stadtteil Unterrath bildet.