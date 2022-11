Monumente in Düsseldorf : Ein Rheinturm aus Stahl für den Garten

Düsseldorf Michel Dumont besitzt nun eine 3,60 Meter hohe Kopie des Wahrzeichens. Auch die Lichtskulptur baute er nach. Schweres Gerät war für den Transport in den Garten notwendig.

Der Rheinturm begleitet Dumont schon sein gesamtes Berufsleben. „Ich habe Elektriker gelernt und als der Rheinturm fertig war, gab es in der Ausbildungswerkstatt immer wieder die Aufgabe, den Rheinturm aus einem Stück Metall nachzudrehen“, erinnert sich der 53-Jährige. „Die waren aber alle ohne Uhr. Da stellte man mir die Herausforderung, in dem begrenzten Innenraum die Elektronik unterzubringen. Irgendwann hatten mich die Kollegen weich gekocht.“ Also begab er sich im heimischen Keller in seine Werkstatt, nahm Maß, berechnete und versuchte. Schließlich stand ein 62 Zentimeter großes Modell aus Aluminium mit Uhr. „Davon haben wir mal fünf Stück gefertigt, um sie an die Familie zu verschenken“, sagt Dumont. „Die waren schnell weg, und wir haben zehn Stück nachgefertigt.“ Einige davon mussten verschickt werden und Dumont suchte nach einer Verpackung für das 1,7 Kilogramm schwere Schmuckstück aus Aluminium. Fündig wurde er bei der Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA). „Die WfaA kam auf die Idee, die Modelle in ihrem Geschäft zu verkaufen“, berichtet der Unterrather. „Bis dahin hatte ich noch keinen Gedanken daran verschwendet, die Türme zu verkaufen.“ Doch er meldete ein Gewerbe an, verfeinerte das Modell, verbesserte die Arbeitsabläufe und erstellte die erste Kleinserie. Als dann auch der Erschaffer des Original-Uhren-Kunstwerks Horst H. Baumann seinen Segen gab, war der Weg frei. Über die Jahre hat er gut 350 der Mini-Rheintürme an den Mann und die Frau gebracht. „Ex-Oberbürgermeister Joachim Erwin hat auf seinen Reisen öfter mal einen Turm mitgenommen und verschenkt“, verrät Dumont.