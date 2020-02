Serie Bahnhof-Check : Der Unterrather Bahnhof braucht eine Reinigung

Treppen und ein Aufzug führen zum Bahnsteig am Unterrather S-Bahnhof. Die Scheiben sind vielfach verschmiert, Bänke und Automaten dreckig. Foto: Julia Brabeck

Unterrath Die Anlage macht einen schmuddeligen Eindruck. Positiv sind die vielen Umsteigemöglichkeiten in Busse und Straßenbahnen.

Welche Linien halten dort? Die S1, die zwischen Solingen und Dortmund verkehrt, und die S11, die von Bergisch Gladbach zum FlughafenTerminal in Düsseldorf fährt. Zudem halten auf der Brücke über dem Bahnhof die Buslinien M1, 757, 730, 729 und 760. In der Nähe liegt die Endhaltestelle der Straßenbahnlinien 705 nach Eller und 707 zum Medienhafen.

Wie ist der bauliche Zustand des Bahnhofs? Man merkt schon, dass die Anlage in die Jahre gekommen ist. Das Erscheinungsbild ist wenig ansprechend oder modern. Die Bahn plant aber zurzeit dort keine Veränderungen. Es gibt auf dem Bahnsteig überdachte Wartebereiche, Sitzplätze und Mülleimer.

Funktionieren Anzeigen und Beleuchtung? Die Lampen rund um den Bahnhof, auf den Bahnsteigen und in der Unterführung funktionieren, ebenso wie die elektronischen Anzeigen.

Wie sauber ist der Bahnhof? Müll liegt wenig auf dem Bahnsteig und den Zugängen. Allerdings findet sich Unrat im Gleisbett und im Umfeld des Bahnhofs, beispielsweise entlang des Verbindungsweges zwischen Straßenbahnhaltestelle und Bahnhof. „Wenn das Gebüsch hoch gewachsen ist, fühle ich mich dort nicht besonders wohl“, sagt Reni Müller. Zudem sieht der gesamte Bahnhof schmuddelig und sehr dreckig aus. Auf einige Bänke möchte man sich wirklich nicht gerne setzen, durch viele Scheiben der Zugänge kann man nicht mehr hindurchschauen und auch der Ticketautomat sieht klebrig aus. Seine Tasche an einigen Stellen abzustellen, kostet Überwindung. „Hier müsste mal jemand mit einem Hochdruckreiniger durch“, sagt Klaus Vogel.

Ist der Bahnhof barrierefrei? Zum Bahnsteig fährt ein Aufzug. Wer allerdings mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss dieses in der Regel die 37 Stufen hinab- oder hinaufschleppen, denn die Kabine ist relativ klein. „Deshalb muss man mit Gepäck auch manchmal mehrere Fahrten abwarten, wenn gerade viele Menschen damit fahren wollen“, sagt Sedan Akzur.

Gibt es einen Park & Ride Platz? Parkplätze im Umfeld sind nicht vorhanden. Wer jemanden zur Haltestelle bringt, hält deshalb in der Regel mit dem Auto in der Busbucht. An den Abgängen befinden sich überdachte Fahrradabstellplätze.